Football : Le président de la CAF confirme la tenue de la CAN 2022 au Cameroun

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) a confirmé, mardi, que la Coupe d’Afrique des Nations, prévue du 9 janvier au 6 février, se tiendrait bien à la date prévue au Cameroun, malgré des rumeurs sur un possible report ou une annulation de la compétition en raison de la pandémie de Covid-19. «Le 9 janvier, je viendrai voir (le match d’ouverture) entre le Cameroun et le Burkina Faso», a déclaré à Yaoundé devant la presse, Patrice Motsepe, après une rencontre avec le chef de l’Etat camerounais, Paul Biya.

Le président de la CAF était arrivé lundi à Yaoundé en compagnie du premier vice-président de cette instance, Augustin Senghor, et de son secrétaire général, Véron Mosengo-Omba. «Si nous ne croyons pas en nous, personne ne le fera à notre place. Je suis fier du travail abattu ici. Et cette CAN sera une réussite», avait déclaré, la veille, le président de la CAF en présence du nouveau président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o.

L’Association européenne de football et la Premier League ont menacé de ne pas libérer les joueurs africains évoluant dans les clubs européens en raison de la pandémie de Covid-19.