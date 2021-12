Alerte météo : Jusqu'à 30 cm de neige dès ce mercredi au Maroc

Des chutes de neige et des averses parfois orageuses modérées son attendues, mercredi et jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM). Les chutes de neige (10-30 cm), prévues du mercredi à 10h à jeudi à 06h, concerneront les provinces d’Azilal, de Beni Mellal, de Taza, de Guercif, de Midelt et de Tinghir, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau orange.

De même, des averses parfois orageuses modérées (15-25 mm) intéresseront cette nuit et mercredi matin les villes de Kénitra, de Larache, de Rabat-Salé, de Khemisset, de Sidi Kacem et de Sidi Slimane, a-t-on indiqué.