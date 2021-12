Covid-19 : 28 cas confirmés et 46 cas suspects d’Omicron au Maroc

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a annoncé, ce mardi, que 27 nouveaux cas confirmés du nouveau variant Omicron du SARS-Cov-2 ont été enregistrés, depuis la détection de la première infection par cette souche, mercredi 15 décembre 2021. Ainsi, au total, 28 cas confirmés d’Omicron sont enregistrés au Maroc, indique le département dans un communiqué.

Ces infections sont réparties entre 13 cas dans la région de Casablanca-Settat, 11 dans la région de Rabat-Salé-Kénitra et 4 cas dans la région de Fès-Meknès. Quant à la nature de ces cas confirmés, 20 d'entre eux ont été enregistrés au sein de sept clusters familiaux, en plus de 8 cas isolés. De plus, cinq d'entre eux sont des enfants âgés de 4 mois à 13 ans.

Le ministère de la Santé et de la protection sociale indique, par ailleurs, que 46 cas probables ont été enregistrés, qui sont en cours de confirmation, dont 14 dans la région de Marrakech-Safi. Le ministère informe également tous les citoyens qu'un groupe de cas suspects est enregistré quotidiennement, soit en tant que foyers, soit en tant que cas contacts avec des cas confirmés, ou encore des infections présentant des caractéristiques épidémiologiques particulières.

«Les échantillons sont analysés dans le cadre du système de vigilance génomique pour devenir des cas potentiels au moyen d'un examen PCR particulier, avant d'être confirmés par analyse génomique», précise le ministère. Ainsi, le système de surveillance épidémiologique a enregistré 381 cas confirmés de Covid-19, soit le plus grand nombre de cas quotidiens depuis le début de la période intermédiaire, dont 38 cas suspects du nouveau variant Omicron, précise-t-on encore.

En conséquence, le ministère de la Santé et de la protection sociale prévient que la possibilité d'une rechute épidémique est «très probable, compte tenu de l'augmentation significative du nombre de cas et de foyers épidémiologiques, notamment familiaux».

Le département appelle «instamment toutes les citoyennes et citoyens, hommes et femmes, à adhérer pleinement aux mesures préventives individuelles et collectives, comme la nécessité de porter correctement un masque, le lavage fréquent des mains ou leur stérilisation avec un ddésinfectant, et la distanciation physique, avec le prise rapide des première, deuxième et troisième doses de rappel».