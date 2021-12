Vanadium : Le Canadien Elcora finalise l’acquisition de la société marocaine Ermazone

La société canadienne Elcora, qui fournit du graphite et de graphène, a annoncé cette semaine avoir finalisé l’acquisition de l’entreprise marocaine STE Ermazone A.R.L. (Ermazone). Le groupe canadien met ainsi la main sur 10 sites de licences/concessions de vanadium au Maroc. Il s’agit d’un métal rare, dur et relativement ductile que l'on trouve dans certains minerais et qui est principalement utilisé dans les alliages.

«Cette acquisition stratégique soutient le plan d'Elcora visant à améliorer ses solutions d'exploitation minière et de stockage d'énergie en ajoutant des marchés supplémentaires liés aux technologies de batteries», indique le groupe canadien. «Au titre de l’achat de 100 % des actifs en circulation d’Ermazone, la société a accepté de procéder au versement de 500 000 dollars américains en espèces, 4 500 000 actions ordinaires de la société et 10 000 dollars à verser en rémunération à la fin de chaque mois, pendant une période de trois ans, ou jusqu’à la fin de la période d’emploi», a-t-elle ajouté.

Elcora avait annoncé, début décembre, son intention d’acquérir Ermazone, en expliquant que les activités minières sur les sites viseront essentiellement à fournir du vanadium à l’industrie des batteries à flux redox, a rapporté PV Magazine. «Elcora se consacre à libérer tout le potentiel du solaire et de l’éolien grâce à des capacités de stockage d’énergie à grande échelle», a confié le PDG de l’entreprise canadienne Troy Grant.

Fondée en 2011, Elcora a été structurée pour devenir une entreprise de matériaux de batterie intégrée verticalement. L’entreprise canadienne peut traiter, raffiner et produire des minéraux et des métaux liés aux batteries. Elle a aussi développé un processus rentable pour purifier les métaux et les minéraux de batterie de haute qualité.