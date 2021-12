La Cour suprême polonaise blanchit un Marocain accusé d’association terroriste

Un Marocain poursuivi en Pologne où il était soupçonné d’être l’informateur d’Abdelhamid Abaaoud, le commanditaire des attentats de Paris en 2015, vient d’être blanchi par la Cour suprême à Varsovie. Celle-ci a annulé une peine de prison requise en cassation par le parquet, considérant le pourvoi «sans fondement».

Mourad T. avait été condamné à trois ans et huit mois de prison en Pologne pour son appartenance à Daech, avant d’être blanchi en appel, rapporte le journal suisse Le Matin. Cependant, le parquet qui avait requis contre lui six ans et demi de réclusion, avait déposé un pourvoi en cassation. Il a insisté sur d'autres délits mineurs comme la détention d’une petite quantité de drogue et l’utilisation d’un document partiellement falsifié lors des voyages du Marocain en Europe.

Pour le parquet polonais, Mourad T. avait été un «collaborateur» et un «éclaireur» d’Abdelhamid, d'après des informations des services de renseignement polonais et leurs homologues dans d'autres pays de l'Union européenne et aux Etats-Unis, ce qu'a rejeté la Cour.

Arrêté le 5 septembre 2016 à Rybnik en Silésie, Mourad T. a reçu en octobre plus de 660 000 zlotys (1,493 million de dirhams) de dommages et intérêts après avoir été détenu pendant trois ans et demi en Pologne.