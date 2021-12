Fès : Une quarantaine pour les Marocains bloqués avec deux personnes par chambre et buffet

Un groupe de Marocains bloqués à l'étranger, qui a réussi à rentrer dimanche soir sur un vol reliant Lisbonne à Fès, a été confronté à un ensemble d'obstacles de l'aéroport au Portugal jusqu'à l'hôtel où ils doivent s’isoler pendant 7 jours à Fès. Une «journée noire», nous confie un passager revenant de France, notant qu'après avoir enduré le transit par plusieurs pays pour se rendre au Portugal, les voyageurs ont dû passer quatre heures à l'aéroport. Leur avion, qui devait décoller de Lisbonne vers 14h, a été retardé en raison de «problèmes techniques dans l'appareil».

«Quand nous sommes montés dans l'avion, ils nous ont annoncé des problèmes techniques, et ils nous ont demandé de rester dans nos sièges jusqu'à ce que le problème soit réglé. Au bout de deux heures, ils nous ont demandé de retourner à l'aéroport où nous avons dû encore attendre. Il était 18h quand l’appareil a finalement décollé.»

La galère se poursuit même après l'arrivée

L'avion a atterri à l'aéroport de Fès-Saïss vers 20 heures du soir. Les 127 passagers ont tous été transférés dans un hôtel désigné pour recevoir les rapatriés afin de passer une période de confinement de 7 jours. «Nous sommes arrivés à l'hôtel vers 21h, et nous avons été surpris lorsqu'ils nous ont dit qu'il n'y avait pas assez de chambres pour nous recevoir, car l'hôtel attendait l'arrivée d'autres rapatriés», dénonce notre source. «Le personnel de l'hôtel nous a suggéré de partager des chambres avec d’autres personnes, ce que nous avons considéré comme un danger pour notre santé et une mesure qui contredit même le but de ce confinement», dénonce-t-elle encore.

Des vidéos diffusées par certains membres du groupe sur les réseaux sociaux montrent, en effet, un état de chaos à l'intérieur de l'hôtel et une absence de mesures barrières stipulées pourtant dans les décisions gouvernementales.

«Le personnel de l’hôtel nous a dit qu'ils n'avaient pas reçu d'instructions pour nous fournir des chambres individuelles, mais suite à notre insistance, nous avons finalement pu les obtenir», témoigne notre interlocuteur. Le groupe a dû attendre de 21h jusqu’à 2h du matin pour enfin obtenir gain de cause face à l'absurdité du choix qui leur avait été donné.

Mais les Marocains rapatriés se plaignent toujours du manque de conditions sanitaires à l'intérieur de cet établissement hôtelier, qui reçoit quotidiennement des rapatriés d'autres pays. Plusieurs groupes partagent ainsi «des espaces communs à l'intérieur de l'hôtel». «Les repas nous sont fournis collectivement, ce qui nous met à risque», dénonce encore notre source.

Jusqu'à présent, aucune infection au Coronavirus (Covid-19) n'a été signalée parmi les personnes revenues à bord du vol de dimanche en provenance du Portugal, sachant qu'ils ont été soumis à un examen à leur arrivée à l'aéroport. Un examen répété toutes les 48 heures.

Il est à noter que le cas de ceux qui reviennent du Portugal dimanche n'est pas isolé. En effet, plusieurs passagers étant rentré au Maroc via la Turquie, jeudi dernier et qui passe un confinement dans un hôtel de Casablanca, ont confié à Yabiladi comment les mesures de précaution sont peu respectées à l’intérieur de l’établissement, malgré l'enregistrement de neuf cas testés positifs parmi les personnes rapatriées.