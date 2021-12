Covid-19 : Le ministère de la Santé fait état d'une hausse de 50% du taux des cas positifs

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a insisté, mardi à Rabat, sur le rôle de la campagne de vaccination anti-Covid 19 dans la prévention de toute détérioration de la situation épidémiologique, dans un contexte international de crise sanitaire due au variant Omicron. Présentant le bilan bimensuel de la situation au Maroc, le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique du ministère, Dr. Mouad Mrabet a souligné que l’efficacité du vaccin a grandement contribué à éviter une rechute épidémiologique lors des deux dernières semaines, avec une taux de létalité stable malgré la hausse des cas positifs.

Il a évoqué, dans ce sens, la hausse de 50% du taux des cas positifs au cours des derniers quinze jours, contre une stagnation au niveau des taux de létalité et des cas admis en réanimation et aux soins intensifs. De même, 1 332 cas ont été recensés la semaine dernière, soit le bilan le plus important durant la phase intermédiaire ayant suivi la vague Delta, a fait remarquer le responsable. En évolution hebdomadaire, le taux de positivité a augmenté de 1,4% à 1,61% pendant la dernière semaine, a-t-il précisé.

Les cas admis en réanimation et aux soins intensifs ont connu une stagnation avec 100 cas en moyenne, selon le ministère, qui relève d'autre part que 13 cas de décès ont été recensés durant la dernière semaine, soit une légère hausse (+5) par rapport à la semaine d’avant. Le taux de reproduction s’est établi à 1,2 en raison de la hausse des cas positifs durant les deux dernières semaines, souligne-t-on de même source.

En outre, la campagne nationale de vaccination a connu une légère évolution, avec un taux de primo-vaccinés établi à 67,2%, contre 62,6% pour la deuxième dose et 6,6% pour la troisième.

Le ministère a réitéré son appel à l'ensemble des citoyens pour poursuivre le strict respect des mesures préventives en vigueur et adhérer massivement à la campagne nationale de vaccination.