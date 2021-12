Le Maroc occupe les derniers rangs de l'indice de liberté humaine pour l'année 2021

Le Maroc se classe 134e sur 165 pays à travers le monde, dans l'indice de liberté humaine pour l'année 2021, récemment publié par l’institut canadien Fraser, en partenariat avec le Cato Institute for American Research. Ainsi, en matière de liberté personnelle, le Maroc se classe au 146e rang mondial, tandis qu'il arrive à la 102e place pour l'indice de liberté économique.

Cet indice présente l'état de la liberté humaine dans le monde sur la base d'une large échelle qui comprend la liberté personnelle, civile et économique. Ses rédacteurs considèrent la liberté humaine en tant que «concept social qui reconnaît la dignité des individus et se définit comme l'absence de restrictions coercitives».

Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, le Maroc est classé à la 9e place, derrière Israël (62e place mondiale), la Jordanie (94e), le Liban (108e), la Tunisie (116e), le Koweït (121e), le Qatar (128e), les Émirats arabes unis (131e) et le Sultanat d'Oman (133e). Il est ainsi 2e dans la région du Maghreb, derrière la Tunisie et devant la Mauritanie (143e), l’Algérie (154e) et la Libye (156e).

Globalement, les dix premiers rangs ont été occupés par la Suisse, la Nouvelle-Zélande, le Danemark, l'Estonie, l'Irlande, le Canada, la Finlande, l'Australie, la Suède et le Luxembourg. Les derniers rangs sont respectivement occupés par l'Égypte (161e), le Soudan, le Yémen, le Venezuela et la Syrie (165e).

Selon les deux instituts, cet indicateur est le plus complet et les pays inclus dans l'étude représentent 98,1% de la population mondiale. L'indice 2021 indique une légère diminution du niveau de liberté mondiale. Selon la même mesure, 83% de la population mondiale vit dans des zones qui ont connu un déclin de la liberté humaine depuis 2008, tandis que seulement 17% de la population mondiale vit dans pays qui ont connu une augmentation de la liberté au cours de la même période.