Agroalimentaire : Forafric, première entreprise marocaine à être cotée en bourse américaine

Le groupe industriel Forafric, spécialisé dans la transformation du blé et desservant l'Afrique du Nord, et la société Globis Acquisition Corp, ont annoncé lundi avoir conclu un accord de regroupement d'entreprises définitif. Forafric deviendra ainsi la première entreprise agroalimentaire africaine et la première entreprise marocaine à être cotée en bourse américaine. Elle intègrera, suite à la transaction, la National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ), une bourse de valeurs ouverte et le deuxième plus important marché d'actions des États-Unis, en volume traité.

La valeur d'entreprise de la société combinée est évaluée à environ 300 millions de dollars, indiquent les deux sociétés dans un communiqué. «À la clôture de la transaction, les parties ont l'intention que Globis change sa juridiction de constitution en Gibraltar, soit renommée Forafric Global PLC et devienne la première société basée au Maroc à être cotée sur une bourse américaine», ajoute-t-on. Ses actions ordinaires devraient être cotées au Nasdaq sous le symbole «AFRI».

La même source rappelle que Forafric «est à l'avant-garde du renforcement des systèmes alimentaires pour servir la population et l'urbanisation croissantes de l'Afrique et lutter contre l'insécurité alimentaire et la sous-alimentation». Elle représente plus de 10% de la part de marché totale au Maroc et maintient l'une des plus grandes empreintes industrielles, logistiques et commerciales du deuxième continent le plus peuplé du monde.

Les capacités de Forafric comprennent 250 000 tonnes de capacité de stockage, sept unités de production et 2 200 tonnes par jour de capacité de concassage. La société possède également deux marques de premier plan, Tria et MayMouna, et maintient une distribution dans 45 pays. Début 2021, Forafric a lancé sa stratégie d'acquisition en acquérant des capacités de broyage au Mali, au Burkina Faso et au Niger.

Cette transaction, qui a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Globis et les membres indépendants du conseil d'administration de Forafric, est soumise à l'approbation des actionnaires de Globis et des propriétaires de Forafric et à d'autres conditions de clôture habituelles, y compris toute approbation réglementaire applicable, conclut-on.