Samuel Eto’o affirme que la CAN 2021 aura bien lieu au Cameroun

Samuel Eto'o, président de la Fecafoot avec le trophée de la CAN. / DR

Le nouveau président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto’o a affirmé lundi, dans un entretien à la chaine Canal+ Sport, que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) aura bien lieu au Cameroun, malgré les récentes rumeurs et les menaces de l’Association européenne des clubs (ECA) de ne pas libérer des joueurs pour l’évènement. «Je ne vois pas pourquoi elle n’aurait pas lieu», déclare-t-il.

Si la sécurité sanitaire en pleine pandémie du Covid-19 a été avancée par l’ECA, Eto’o rétorque que «si l’Euro s’est joué alors que nous étions en pleine pandémie, avec des stades pleins et qu’il n’y a pas eu d’incidents [et] nous avons joué dans plusieurs villes dans l’Europe, pourquoi la CAN ne se jouerait pas au Cameroun ?»

#TDA ? - Le nouveau président de la FECAFOOT ??, @SamuelEtoo, se livre sur la tenue ou non de la prochaine CAN. Et il ne cache pas son exaspération.. #CAN2021 pic.twitter.com/y5cpXw3wPl — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) December 20, 2021

Non content de la manière dont l’Afrique est traitée dans ces évènements à ses yeux, il s'est demandé si «on est en train de nous dire que comme on nous a toujours traité, nous sommes des moins que rien, alors on doit subir». «Qu’on nous dise clairement les choses» ajoute-t-il, déterminé, en assurant que la Fecafoot «défendra avec la dernière énergie la tenue de cette CAN».

Pour rappel, le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a déclaré que les joueurs marocains, absents de cette compétition, «peuvent dire au revoir à l'équipe nationale».