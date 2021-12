Casablanca : L'artiste Iramo choisi pour réaliser une fresque murale reflétant «Tamghrabit»

L'initiative mondiale Create Next a choisi l'artiste Samir Toumi, alias Samir Iramo, pour créer une fresque murale reflétant «Tamghrabit» et la vie qui unit les Marocains à l'ancienne Médina de Casablanca. Dans un communiqué, Create Next indique que ce choix s'inscrit dans le cadre de la 6e édition de Casamouja by WeCasablanca, organisé du 1er novembre au 20 décembre par la société de développement local Casablanca events et animation.

La 6e édition du festival a été rehaussée par la participation d'Hudson Morocco à travers l'initiative Create Next à Casablanca qui vise à mettre en avant les créateurs visuels partout dans le monde.

Né а Rabat, Samir Iramo a grandi à Casablanca où il a découvert et développé son amour pour l’art et le graffiti. Autodidacte, le style de Samir Iramo est souvent défini comme romantique, avec un fort attachement à un Maroc libre des années 70 et 80. Aujourd’hui, ses créations sont la parfaite fusion de ces courants qui l'influencent, ses œuvres gigantesques ont la subtilité de la touche tendre et chirurgicale et la brutalité urbaine de Casablanca, ajoute le communiqué.

Create next est une plate-forme mondiale qui galvanise les jeunes, mettant en valeur ceux qui utilisent la créativité pour changer le monde au niveau local. Le projet prévoit en ce sens plusieurs peintures murales, réalisées par de jeunes artistes, et qui identifient des thèmes locaux pertinents. «Ces peintures ne sont pas destinées à être placées dans le bâtiment le plus haut ou la rue la plus fréquentée, mais constituent plutôt un moment pour guider la prochaine génération et les aider à façonner l'avenir», conclut le communiqué.