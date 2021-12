Sahara : Un conflit entre le Maroc à l’Algérie pour les Etats-Unis ?

Les Etats-Unis sont-ils en train de considérer le dossier du Sahara occidental comme une affaire qui oppose exclusivement Rabat à Alger ? C’est du moins ce qu'on peut retenir des dernières déclarations faites par un haut responsable de l’administration Biden, à l’occasion d’un briefing de fin d'année sur la situation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, diffusé par le site de la Maison blanche.

«... Sur le Maroc et l'Algérie et le conflit au Sahara Occidental : Nous avons maintenant un nouvel envoyé de l’ONU, Staffan de Mistura, l'un des diplomates les plus expérimentés au monde. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les parties et avec les Marocains pour garantir que Staffan soit nommé à ce poste. Et il est maintenant à pied d'œuvre. Ce qui nous semble assez important pour garder ce conflit sous contrôle et essayer de trouver une résolution politique», a-t-il déclaré.

Chose rarre, sur cet unique passage réservé au Sahara, le responsable américain n'a pas mentionné le Polisario, se limitant à mettre face à face le Maroc et l’Algérie, comme principaux acteurs de ce dossier. Une position qui devrait satisfaire les officiels marocains, et ce, à seulement quelques jours de la commémoration du premier anniversaire de la signature, le 22 décembre 2020 à Rabat, de la Déclaration conjointe entre le Maroc, les Etats-Unis et Israël.