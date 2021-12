Covid-19 au Maroc : Des mesures préventives prises spécialement pour le Nouvel an

Le gouvernement a annoncé sa décision de prendre plusieurs mesures qui s’appliqueront de la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022, conformément à ce que permet l’état d’urgence sanitaire pour renforcer le dispositif préventif contre la propagation de la Covid-19 et de ses variants. Ainsi, toutes les célébrations liées au Nouvel an sont interdites dans les hôtels, les restaurants et tous les établissements touristiques ou les lieux habituels d’organisation de ces festivités à travers des programmes spéciaux pour l’occasion.

Ces mesures incluent aussi la fermeture des restaurants et des cafés à 23h30, de même que l’interdiction des déplacements nocturnes de minuit jusqu’à 6 heures du matin.

Le gouvernement a affirmé que le risque de la pandémie existe toujours et que la situation actuelle nécessite le strict respect des mesures préventives.