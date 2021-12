Congo : Des casques bleus marocains décorés de la médaille des Nations unies

Le contingent de casques bleus marocain de la Mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) a été décoré, lundi à Ituri au côté du contingent bangladais, de la médaille des Nations unies pour leur mission de maintien de la paix.

Ituri, 18 Dec 21. Force Commander Lt Gen Marcos A. da COSTA presided the auspicious UN Medal Parade Ceremony to Bangladeshi and Moroccan Peacekeepers. The Force Commander expressed his gratitude to NS Brigade for their contribution to the UN specifically MONUSCO. pic.twitter.com/f1CHxCCN0C