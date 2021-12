Jenny Guerraoui remporte le Championnat du Maroc de dressage A

La cavalière Jenny Guerraoui a remporté dimanche le championnat du Maroc de dressage A, organisé au Complexe Royal Dar Es Salam à Rabat sous l’égide de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE). Guerraoui a devancé Abderazak Anouti qui termine 2e et Fanou Messaouden qui a occupé la troisième place.

Selon la FRMSE, cet évènement incontournable du paysage équestre marocain, qui était auparavant «La Semaine du Cheval», s’est adapté à la situation sanitaire en se passant à huis clos sur 3 week-ends successifs.

Les compétitions du championnat du Maroc de saut d'obstacles se poursuivront la semaine prochaine avec l'organisation de la 3e et dernière étape les 23 et 26 décembre.

La FRMSE œuvre depuis plusieurs années au développement des sports équestres, à la valorisation de leur pratique et à l'élévation du niveau des clubs, tant au niveau de la formation des entraîneurs et des cavaliers que du renforcement des clubs pour assurer un haut niveau de compétition, même à l’international.

Pour le championnat national de dressage B, Mohcine Yakhou arriver 1er suivi du Capitaine Hatim Essaouite et de Neil Guerraoui.

En dressage poney A, Sofia Outaleb remporte l'or, Kassou Mohamed l'argent et Selosse Neyl le bronze, tandis que Kassou Mohamed s'impose en dressage poney B, suivi par Tazi Sabrin et Guerraoui Ines. Pour la compétition C du dressage poney, Ezzouine Malak termine premier, Hamoudi Ines deuxième et Kunz Kiara troisième.

Dans la catégorie amateur, El Ouasfi Mohamed remporte l'or, El Hajoui Mya l'argent et Aharchaou Hattani le bronze. Chez les militaires A, Mohcine Yakhou est premier, le Commandant Outenrhrine Abdelfattah deuxième et le Lieutenant-Colonel Omar Assili troisième. Concernant les militaires B, c'est El Mssiah Said qui s'empare de la première place devant le Capitaine Souleimane El-Mandour et Oulaidi Hamza.

En même temps, le championnat endurance 60km, 90 km et Club a eu lieu le 18 décembre au Domaine de Sidi Berni, avec en 60km la victoire d'Ayoub Oumasse devant Lahoucine Azougagh et Mohammed Boumaakal. Pour l'endurance 90km, le grand gagnant est Rachid Boukri, suivi par Abdelhadi El Hhartiti en 2e place et Lahcen Ichou en 3e place. Pour les clubs enfin, les Forces Auxiliaires s'imposent devant les FAR Khenifra et les FAR Oujda.