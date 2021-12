Maroc : Lancement de MAP-Data, site d'information spécialisé en data journalisme

L'Agence marocaine de presse (MAP) vient de lancer un nouveau site d'information spécialisé, mapdata.ma, qui décode l'actualité nationale et internationale à partir de l’analyse et du traitement des données statistiques. Ce lancement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles orientations stratégiques de la MAP en tant que pôle public de l’information.

Le site MAP Data publie des informations nationales et internationales, traitant de l’actualité dans des secteurs aussi variés que l’économie, la politique, le social, les enjeux écologiques et les phénomènes de société, le monde des sports et l’univers culturel.

Orienté sur les statistiques, MAP Data présente les informations dans le cadre de plusieurs rubriques thématiques, comme économie et finances, politique, enseignement, santé, culture et médias et sport.

Ce nouveau produit vient enrichir la panoplie des sites d'information spécialisés de l'Agence marocaine de presse, qui compte ainsi à son actif des sites comme MAP Finance, MAP Sport, Map Tourisme, MAP Ecology et MAP Parite.