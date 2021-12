Maroc : Les villes nouvelles, les grands écarts entre ambitions et perceptions

Il y a presque 18 ans, le Maroc annonçait son ambitieuse stratégie de construire des villes nouvelles pour relever les défis liés à l'urbanisation incontrôlée et soutenir la croissance économique à travers le royaume. Ainsi, 19 nouveaux projets de villes existantes ou encore de réalisation sont nés. Mais bien que le royaume soit l’un des pays les plus actifs au monde dans la construction de nouvelles villes, cette ambitieuse voie reste émaillée par plusieurs échecs, à commencer par les écarts entre les promesses et les réalités sur le terrain.

Dans une thèse de doctorat «Un royaume de villes nouvelles : aspirations nationales, imaginaires urbains et politiques de la construction contemporaine de nouvelles villes au Maroc», le chercheur canadien Laurence Côté-Roy s’est penché sur le sujet, dédiant un article entier à une analyse ciblée de trois villes nouvelles au Maroc. A travers une visite sur le terrain et des entretiens menés auprès des résidents, il s’attarde ainsi sur «la façon dont l’imaginaire des villes nouvelles qui circule dans le monde et les aspirations pour l’avenir urbain du royaume sont remis en question et réinterprétés par les citoyens qui habitent à l’intérieur et autour des villes nouvelles ou qui sont déplacés par celles-ci».

Des villes en lutte constante pour «l'affirmation de leur caractère urbain»

Ainsi, le chercheur s’est entretenu avec des résidents de Tamesna, Zenata Eco-City et Benguerir Green City afin d’explorer «la manière dont les citoyens s'engagent avec les futurs urbains promis dans les nouvelles villes». Pour lui, les résidents des trois villes nouvelles «éprouvent des sources communes de désillusion» liées à la perception que «ces nouvelles villes manquent de sens de l'urbanité». Ils évoquent aussi «les visions non atteintes de l'inclusivité et les plans insaisissables pour des villes ordonnées et écologiques».

«Je dirais qu'ils nous ont vendu un rêve», témoigne Karim, en faisant un geste vers le paysage urbain partiellement construit et les trottoirs encombrés de divers débris visibles depuis la fenêtre de son salon dans le quartier Marina d'Or de la toute nouvelle ville de Tamesna au Maroc. Ce Marocain avait déménagé dans la nouvelle ville quatre ans auparavant avec sa femme et son jeune fils dans l'espoir d'offrir à sa famille un avenir meilleur, qui, à ses yeux, ne s'est pas encore matérialisé. «Avant, tout était prévu dans le plan… c'était merveilleux, c'était vraiment sympa. Mais la ville existante, ce qu'on trouve sur le terrain, c'est autre chose», dénonce-t-il.

Pour le chercheur, «les villes nouvelles semblent constamment en lutte pour l'affirmation de leur caractère urbain alors que les usages ruraux du territoire reviennent sans cesse dans le plan». De plus, «les habitants attribuent le manque de sensibilité urbaine dans les nouvelles villes à la lenteur du déploiement des services urbains et à une gouvernance urbaine déficiente».

«À la fois dans le premier quartier résidentiel de Tamesna et de Zenata Eco-City, les services de collecte des ordures sont inefficaces ou absents et les égouts dysfonctionnels. L'éclairage public et les coupures de courant fréquentes agissent comme des rappels sensoriels constants des promesses non tenues de ces villes.» Laurence Côté-Roy

Des attentes d'un avenir inclusif qui restent «défiées»

En plus des «options de transport peu fréquentes et peu fiables et l'émergence de moyens de transport informels», ces facteurs «exacerbent les perceptions de la ville en tant que zone rurale reculée et génèrent un sentiment d'isolement, en particulier parmi les ménages sans voiture privée». L’article évoque aussi «l'insuffisance des services d'urgence dans la ville, et surtout la rareté de la police», qui provoquent «un sentiment d'insécurité répandu dans les quartiers.

Et au-delà du manque de services de base, les conditions d'urbanité sont également «entravées par l'absence d'une activité dynamique et d'une vie associative encore à développer». S’ajoute à cela le fait que «ces nouvelles villes posent également des défis pour cultiver des liens sociaux et un sens de la communauté parmi les résidents qui cherchent à s'y enraciner». Pour le chercheur, «malgré les ambitions officiellement promues, les attentes d'un avenir inclusif dans les nouvelles villes sont défiées de plusieurs manières et plusieurs résidents expriment des doutes quant à la possibilité de tenir les promesses d'inclusion».

Dans ce sens, et dans les trois villes analysées, l'engagement envers l'inclusivité reste «remis en cause en premier lieu par la nature ségréguée des plans directeurs, reflétée dans la disposition des villes et le paysage bâti». «Alors que les trois projets incluent divers groupes de revenus à l'échelle de la ville entière, il y a peu d'interactions entre les quartiers socioéconomiquement homogènes, révélant d'importantes divisions socio-spatiales qui interfèrent avec les attentes d'inclusion dans les nouvelles villes». Ces «clivages socio-économiques sont encore plus visibles dans le paysage bâti, à travers les fortes disparités en termes d'esthétique des bâtiments et de qualité architecturale entre les quartiers, qui sont interprétées par les résidents comme des expressions visuelles de promesses non tenues relatives à l’inclusivité».

L’auteur rappelle, enfin, que «de plus en plus d'occasions se présenteront pour confronter les plans initiaux à leur mise en œuvre», s’agissant des villes nouvelles. En particulier, les prochaines décennies seront «cruciales pour éclairer comment le «succès» ou les «échecs» des nouveaux projets sont mesurés». Il suggère ainsi d’utiliser ces «récits spatiaux alternatifs» sur les villes nouvelles et les «interprétations des résidents» comme «métrique pour la mesure» de leur «succès». Ces récits «peuvent aider à recentrer l'importance des villes en tant que lieux d'habitation, pour exercer la citoyenneté, par opposition à leur conceptualisation primordiale en tant qu'espaces d'investissement et de consommation», conclut-il.