Affaire Ghali : Le juge Lasala met la pression sur José Manuel Albares

L’enquête sur l’entrée de Brahim Ghali en Espagne, connait un nouvel épisode. Le juge d’instruction, Rafael Lasala, se tourne de nouveau vers le ministère des Affaires étrangères, le sollicitant pour lui fournir le document rédigé par l’ancien chef de cabinet, Camilo Villarino, sur les conditions d’accès, le 18 avril, du chef du Polisario au territoire espagnol.

Cette requête intervient après que la Direction des Services Juridiques de l’Etat, relevant du ministère de la Justice dirigée par la socialiste Maria Pilar Llop, ait fermé la porte au juge d’instruction au tribunal n°7 de Saragosse d’accéder à ces informations, au motif que Villarino ait supprimé les e-mails liés à ce dossier.

En effet, dans une lettre datant du 4 octobre et adressée à Rafael Lasala, la Direction a précisé que Villarino, alors qu’il était en fonction, «avait pour habitude de supprimer de temps en temps ses e-mails et ce, pour des raisons de sécurité et pour minimiser les dommages en cas de piratage du matériel» informatique.

Loin d’être convaincu par cette version, Rafael Lasala est certain que le document sur l’entrée, en catimini, de Bahim Ghali se trouve dans les archives de la Direction générale Maghreb, Méditerranée et Moyen-Orient, relevant du département que dirige depuis juillet José Manuel Albares.