Les Etat membres de l’OCI veulent débloquer une aide humanitaire pour l’Afghanistan

Les 57 Etats membres de l’Organisation de coopération islamique (OCI) se sont engagés à débloquer des centaines de millions de dollars d’avoirs afghans et de créer un fonds de donations, en réponse à la crise humanitaire en Afghanistan. Réunis dimanche à Islamabad (Pakistan) lors d’un sommet extraordinaire, ils envisagent de travailler avec les Nations unies, de manière à «débloquer les canaux bancaires et redémarrer les flux de liquidités et d’aide humanitaire». Par la même occasion, une résolution a appelé la communauté internationale à «contribuer» au fond géré par la Banque islamique de développement, opérationnel «d’ici le premier trimestre 2022».

L’AFP a fait savoir que cette réunion était la première grande rencontre consacrée à l’Afghanistan, depuis la chute du gouvernement en août dernier et sa reprise par les Talibans. Avec ce retour au pouvoir, les pays occidentaux ont bloqué plusieurs milliards de dollars d’aides. A eux seuls, les Etats-Unis ont gelé 9,5 milliards de dollars d’avoirs de la Banque centrale afghane. Dans ce sens, le Premier ministre pakistanais, Imran Khan, a recommandé de «dissocier le gouvernement afghan des 40 millions de citoyens», s’adressant «spécifiquement aux Etats-Unis».

En Afghanistan, les femmes sont de plus en plus exclues des emplois publics et les écoles pour filles restent majoritairement fermées. L’OCI a décidé d’envoyer une délégation de théologiens islamiques internationaux, afin d’«engager un dialogue» avec l’Afghanistan, sur «la tolérance et la modération dans l’islam, l’accès égalitaire à l’éducation et les droits des femmes».

Dans ce contexte, le Programme alimentaire mondial redoute notamment une «avalanche de famine». L’Organisation des Nations unies a alerté maintes fois que le pays était «sur le point de connaître une des pires catastrophes humanitaires au monde».