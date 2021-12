Le président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani en visite officielle en Algérie

Les médias mauritaniens ont annoncé, dimanche, que le président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani se rendra en Algérie la semaine prochaine pour une visite qui pourrait avoir lieu les 26 et 27 décembre. Les mêmes sources ont confirmé qu'au cours de la visite, Mohamed Ould El Ghazouani s'entretiendra avec son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, tandis que les ministres qui l'accompagnent s'entretiendront avec leurs homologues algériens sur les domaines de coopération entre les deux pays.

Cette visite attendue intervient quelques jours après le déplacement effectué par Abdelmadjid Tebboune en Tunisie et sa rencontre avec le président tunisien Kais Saied. Au cours de cette visite, 27 accords et protocoles d'accord ont été signés entre les deux pays, couvrant plusieurs domaines, notamment la justice, l'intérieur, la communication, les médias, l'industrie, l'environnement, le commerce extérieur et la culture. Les deux présidents ont également saisi l’occasion pour exprimer leur espoir d'atteindre l'intégration économique et des horizons unitaires.