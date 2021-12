RedOne rejoint la FIFA comme directeur exécutif divertissement

La Fédération internationale de football association (FIFA) a annoncé, dimanche, que l’artiste maroco-suédois RedOne, a rejoint la FIFA comme directeur exécutif divertissement. Une nomination à l’aube de la coupe du monde de football 2022, organisée au Qatar du 21 novembre au 28 décembre de l’année prochaine.

Unir nos forces, offrir des divertissements innovants aux fans: nous partageons la vision de rendre le football vraiment mondial

L’artiste a exprimé sur Instagram sa fierté de rejoindre l’équipe de la FIFA pour cet évènement. Né a Tétouan, le chanteur, auteur et producteur maroco-suédois à remporté 3 Grammy awards, nommé a 7 autres et a remporté 3 Brit awards avant d’être décoré du Wissam du mérite intellectuel par le roi Mohammed VI en 2011. Il s’est illustré en tant de producteur au côté de Lady Gaga avec des succès planétaires comme Poker Face, Bad Romance, ou avec des succès de Jennifer Lopez comme On the Floor.