France : Un consulat mobile à Poitiers pour rapprocher les services consulaires des MRE

Le consulat général du Royaume du Maroc à Bordeaux a organisé, samedi, un déplacement consulaire à Poitiers afin de rapprocher le consulat des ressortissants marocains établis dans cette ville. L’opération consulaire dans la ville de Poitiers, situé à plus de 260 km de Bordeaux coïncidait avec la célébration de la Journée internationale des migrants, indique un communiqué du consulat général du Royaume à Bordeaux.

L’opération, qui s’est déroulée dans le respect total des mesures sanitaires en vigueur en France, a été marquée par une grande affluence des Marocains de cette ville, qui ont majoritairement salué la pertinence et l’intérêt que revêt ce genre de déplacement consulaire.

Ce consulat mobile a offert l’occasion au consul général à Bordeaux, Ahmed Nouri Salimi, de rencontrer des personnalités politiques de Poitiers, en l’occurrence Sacha Houlie, député national et ex-membre du Comité exécutif de LREM, la maire de la ville de Poitiers, Léonore Moncond'huy, et l’ex-député de LREM et ancien membre du groupe d’amitié France-Maroc à l’Assemblée Nationale, Jacques Savatier. Ces rencontres ont permis d’échanger sur la situation de la communauté marocaine à Poitiers ainsi que sur les perspectives de coopération entre les principales forces politiques à Poitiers avec le Maroc, précise-t-on de même source.

Un consulat mobile a été organisé également par le consulat général à Bordeaux, dimanche, à Limoges.