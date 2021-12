Ahmed Amar est décédé, la télévision marocaine perd un des premiers réalisateurs

Ahmed Amar, l’un des premiers réalisateurs de la télévision marocaine, est décédé récemment dans sa ville natale de Salé à l'âge de 88 ans, apprend-on auprès de sa famille.

Né le 26 juin 1933, le défunt était l'un des pionniers de la RTM aux côtés de feu Abdallah Chaqroun et feu Larbi Skalli. Il avait assuré les premiers directs à la télévision nationale durant les années 60 et accompagné le lancement de plusieurs émissions télévisuelles de variétés et de culture.

Féru de théâtre et de cinéma, feu Ahmed Amar était diplômé du Centre d’études supérieures de Radio-Télévision de France en 1959. Il avait bénéficié de plusieurs formations dans le domaine de la télévision et de la réalisation dans de prestigieux établissements médiatiques en Europe, dont l’Office de radiodiffusion-télévision française et la Radio-télévision italienne.

Ahmed Amar était marié et père de cinq enfants, dont le journaliste Ali Amar, directeur du site d'information «Le Desk».