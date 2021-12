Skhirat : Remise du Prix Sanofi de recherche en diabète 2021 à deux gagnantes exæquo

Deux travaux mettant l'intelligence artificielle et l’application mobile au service des patients diabétiques se sont partagé le 4e prix Sanofi de recherche en diabète 2021, dont les lauréats ont été récompensés samedi à Skhirat. Ce prix est initié par Sanofi-Maroc en collaboration avec la société marocaine d’endocrinologie-diabétologie-nutrition (SMEDIAN) et se place sous l’égide du ministère de la Santé et de la protection sociale.

La première place du prix est revenue exæquo à Imane Motaib, de l’université Mohammed VI des sciences de la santé à Casablanca, pour ses travaux sur la prédiction du déséquilibre glycémique chez les patients diabétiques non-jeûneurs durant le mois de Ramadan en utilisant les outils d’intelligence artificielle, et Imane Rami, du CHU Mohammed VI d’Oujda pour l’application marocaine d’autogestion du diabète de type 1 «Ana wa soukari».

La troisième place a été attribuée à Yousra Settati, du service d’endocrinologie-diabétologie et maladies métaboliques au CHU Ibn Rochd de Casablanca, pour ses travaux sur l’efficacité du télé-consulting dans le suivi des grossesses diabétiques durant la pandémie.

Les travaux d'Imane Motaib, utilisant l’intelligence artificielle et particulièrement les machines learning, ont permis de définir les facteurs de risque de déséquilibre chez ces patients, ainsi que les seuils à partir desquels le patient risque de déséquilibrer son diabète durant le mois de jeûne.

Mme Rami, médecin résidente au service d’endocrinologie-diabétologie-nutrition au CHU Mohammed VI d’Oujda, a de son côté relevé que l’application «Ana wa soukari» est conçue et développée pour faciliter l’accès à l’information, aux patients diabétiques de type 1 afin de les aider à autogérer leur maladie.

Le président directeur général de Sanofi Maroc, Amine Benabderrazik, note que 24 travaux de recherche ont été soumis au jury de l’édition 2021, portant sur la pandémie de Covid-19 et son impact sur la prise en charge du diabète, ainsi que sur le diabète et le Ramadan, l’enfant, chez la femme enceinte, le pied diabétique et la digitalisation de l’éducation thérapeutique et du contrôle glycémique.