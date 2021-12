Maroc : Plaidoyer en faveur des migrants auprès du Chef du Gouvernement

Saisissant l’occasion de la journée Internationale du migrant, célébrée le samedi 18 décembre, Papiers Pour Tous, en partenariat avec l’Organisation démocratique du travail – immigré (ODT-I) et le Conseil des migrants subsahariens au Maroc (CMSM) a publié un communiqué parvenu à Yabiladi, dans lequel il adresse au Chef du Gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, un mémorandum pour lui soumettre «des doléances qu’il juge importantes et urgentes, en faveur des personnes migrantes installées au Maroc».

Dans ce mémorandum, les signataires invitent le Chef du Gouvernement à œuvrer en vue de la simplification de la procédure d’octroi et de renouvellement des titres de séjours, pour tous les étrangers installés au Maroc.

Aussi, les signataires demandent au Maroc d’adopter des mesures inclusives en faveur des migrants et réfugiés, qui respectent leurs droits économiques, sociaux et culturels et favorisent leur intégration économique et sociale, particulièrement pour les femmes et les enfants non-accompagnés.

De plus, ils demandent au Maroc de veiller à adopter, dans les meilleurs délais, la loi sur l’asile et sur l’immigration, «dont la promulgation a pris du retard depuis 2014», regrettent-ils, ainsi que de renforcer l’arsenal juridique par une loi spécifique contre toutes les formes de discriminations raciales et de prendre en compte également l’inclusion de tous les étrangers établis au Maroc dans le chantier d'élargissement de la couverture médicale et sociale.

Le communiqué ajoute enfin que ces doléances «sont en droite en ligne avec la vision humaniste du Roi Mohammed VI en matière migratoire ainsi qu’avec les engagements internationaux du Maroc en la matière».