Le Maroc élu à la vice-présidence du Comité du patrimoine mondial immatériel de l'Unesco

Le Maroc a été élu ce samedi à la vice-présidence du Comité du patrimoine mondial immatériel de l'Unesco, en la personne de l’ambassadeur-délégué permanent du Royaume, Samir Addahre, à l’occasion de la 16e session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, réuni en ligne du 13 au 18 décembre.

Le Comité est composé de 24 représentants élus parmi les 180 États membres de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Elle promeut la sauvegarde des connaissances et savoir-faire nécessaires à l’artisanat traditionnel, ainsi que des pratiques culturelles transmises de génération en génération, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs ou encore les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers.

Les fonctions principales du Comité consistent à promouvoir les objectifs de la Convention, à donner des conseils sur les meilleures pratiques et à faire des recommandations sur les mesures de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Il étudie également les demandes d’inscription sur les Listes ainsi que des propositions de programmes ou de projets.

Le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel prépare la mise en œuvre de la Convention, principalement à travers l’élaboration d’une série de directives opérationnelles et d’un plan pour l’utilisation des ressources du Fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel tel que défini dans l’article 25 de la Convention. Il soumet ensuite ces documents à l’Assemblée Générale pour approbation.

Pour rappel, le Comité a inscrit lors de sa 16e session 43 nouveaux éléments sur les listes du patrimoine immatériel, dont l’art équestre marocain la Tbourida, ou encore la calligraphie arabe.