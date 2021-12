Espagne : 17 personnes interpellées dont 6 Marocains impliqués dans un large réseau de trafic de stupéfiants

L’Agence européenne de police criminelle Europol a annoncé, vendredi, l’interpellation en Espagne de 17 personnes, dont 6 Marocains, impliqués dans un large réseau de trafic de stupéfiants. L’opération qui a mobilité la Police fédérale belge, la Gendarmerie française et la Garde Civile espagnole a permis le démantèlement du réseau qui aurait fait passer des tonnes de haschisch et de cocaïne du Maroc vers l’Espagne.

Parmi les personnes interpellées, deux d’entre eux faisaient l’objet d’un mandat d’arrêt international depuis 2018 pour des trafics de stupéfiants au Maroc. Plus tôt dans l’année, deux saisies de drogues avaient permis d’intercepter 4,3 tonnes de cannabis et 1,3 tonne de cocaïne acheminés par ce réseau du Maroc à l’Espagne via des hors-bords, précise Europol.

Suite aux diverses interpellations à Barcelone, Cadix et en Galice les 14 et 15 décembre, les enquêteurs ont saisi plus de 6 millions d’euros de biens, dont des montres de luxes, pour un montant estimé à 2,1 millions d’euros, d’un bateau, de 26 voitures pour un total d’un million d’euros et d’un autre million en argent liquide.

Le réseau utilisait de nombreux commerces pour blanchir l’argent du trafic, dont deux restaurants à Barcelone, outre le paiement d’hypothèques. La majorité des biens en possession des suspects et de leurs familles n’étaient justifiées par aucune ressource légalement obtenue et déclarée, ajoute la police.

L’opération conjointe, qui avait commencé en juillet 2020, a été soutenue par Europol qui a facilité l’échange d’information entre les divers polices nationales impliquées et fourni un soutien de coordination.