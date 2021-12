AgriEdge présente N-Index, une nouvelle innovation pour booster la production de blé

L'indice digital d'azote, N-Index, une nouvelle technique de production développée par AgriEdge, permet de rehausser le niveau de production de blé au Maroc. Résultant d'une collaboration entre Les Domaines agricoles et l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et de 3 ans de recherches appliquées, il permet d'estimer, à partir des images satellites, la quantité d'azote optimale à appliquer pour le blé à ses différents stades agronomiques.

Testé par Les Domaines agricoles, en partenariat avec l'équipe d'AgriEdge, ses premiers résultats indiquent qu'il est possible d'atteindre 21% d'économie d'Azote tout en réalisant 24% de rendement grain supplémentaire, précise un communiqué d'AgriEdge. Il s’agit d’une innovation très prometteuse, puisqu’en plus de relever le niveau de production des agriculteurs, elle leur permet aussi de gagner en compétitivité. En effet, le prix de l’engrais azoté, notamment de l’ammonitrate 33,5, l'un des fertilisants les plus utilisés au Maroc, a connu une flambée inquiétante ces derniers mois, notant que le prix de la tonne d’ammonitrate 33,5 se situe actuellement autour de 8 250 dirhams, contre environ 3 400 dirhams au printemps dernier.

Avec le N-IndeX, le digital devient un vrai levier pour la fertilisation raisonnée du blé au Maroc. L’écosystème national des producteurs de blé en est maintenant convaincu. Les Domaines agricoles sont un groupe marocain opérant dans les métiers de la production agricole et agro-industrielle depuis plus de 60 ans.

AgriEdge est une business unit de l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir. Spécialisée dans l’agriculture de précision, son ambition est de rationaliser, par le digital, l’utilisation des ressources agricoles.