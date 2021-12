Sala Al Jadida : Interpellation d'un partisan de Daech qui préparait un attentat à l'explosif

Le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a interpellé jeudi, en étroite collaboration avec les services de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), un extrémiste partisan de l’organisation terroriste Daech, âgé de 24 ans et s’activant dans la région de Sala Al Jadida.

L’interpellation du suspect et la mise en échec de son projet terroriste interviennent dans le cadre des efforts continus des services sécuritaires marocains pour faire face aux dangers de l’extrémisme violent et lutter contre les menaces terroristes, indique le BCIJ dans un communiqué. Elle est le couronnement des relations de coopération bilatérale et de l’étroite coordination entre les services de la DGST, les services de renseignements aux États-Unis.

Les recherches et investigations préliminaires ont révélé que le suspect a préparé un contenu numérique dans lequel il prête allégeance à l’émir présumé de l'organisation terroriste Daech et a planifié de rejoindre les camps de cette organisation à l’étranger avant qu’il ne décide récemment de préparer un attentat terroriste au Maroc en utilisant des engins explosifs.

Selon l’enquête, le suspect a mené deux tentatives pour la confection d’objets explosifs, un fait confirmé par les perquisitions effectuées et ayant permis la saisie d’appareils électroniques, de matériels et de restes de produits soupçonnés d’être utilisés dans la préparation d’explosifs, qui ont été confiés aux services sécuritaires techniques pour les soumettre à des expertises scientifiques.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le BCIJ sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme, en vue de dévoiler les contours et les liens de ce projet terroriste, ainsi que ses ramifications régionales aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.