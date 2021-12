Bloquée en Tanzanie, l'équipe nationale de football pour amputés rentre enfin au Maroc

L'équipe nationale de football pour amputés est retournée, jeudi au Maroc, après que ses membres ont été bloqués en Tanzanie, après la fin de la Coupe d'Afrique des nations. Une compétition où ils ont créé la surprise, en se qualifiant pour les prochaines finales de la Coupe du monde.

Dans une déclaration à Yabiladi, le préparateur physique de l'équipe nationale, Othmane Najmi a expliqué qu’il s’agit de «la première équipe marocaine de football pour amputés», ajoutant qu'elle a été formée un mois seulement avant le début du tournoi, qui a commencé le 27 novembre en Tanzanie.

Il a ajouté que la composition de l'équipe était basée sur les effectifs de six équipes du championnat national, notant que la première saison de ce championnat dans cette catégorie est tout récent : 2019-2020. «En Coupe d'Afrique, nous avons affronté des équipes qui ont déjà participé à la Coupe du monde et ont une longue histoire dans ce sport», tient-il à préciser.

Un tournoi international prévu en juin prochain en Pologne

Lors du match d'ouverture, l'équipe marocaine a été battue par le pays organisateur (2-1). «Nos joueurs ont ressenti de la pression, le stade étant plein de supporters et l'arbitre était du pays organisateur», rappelle-t-il. Mais dès le deuxième match, l'équipe marocaine a battu la Sierra Leone (3-0). Elle a également gagné son match conte l'Ouganda (3-1), se qualifiant ainsi pour les quarts de finale, où le Maroc a affronté l'équipe libérienne mais a perdu ce match (1-2).

Au classement, le Maroc a battu le Cameroun (4-1), et a également battu le Kenya (1-0) dans les prolongations, équipe qui a participé à toutes les éditions de la Coupe du monde. De ce fait, l'équipe nationale marocaine se classe cinquième des qualifications pour la Coupe du monde, qui se tiendra en octobre de l'année prochaine en Turquie.

En plus des qualifications, le joueur Radouan Chaanoun a été sacré meilleur buteur du tournoi avec huit buts, et a également gagné le prix du meilleur but, à l’issue du match contre l'équipe libérienne. La CAN a été remportée par l'équipe ghanéenne.

«Lors de ces compétitions, le président de l'Association internationale de football pour amputés était présent. Il a admiré la performance de l'équipe marocaine, et nous a invités à participer à un tournoi international qui se tiendra en juin prochain en Pologne.» Othmane Najmi

Moyens modestes et galère après la fermeture des frontières

Le préparateur physique de l’équipe nationale assure que la fédération royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap (FRMSPSH) leur a «fourni ce qui était possible, comme l'hôtel, la nourriture et les questions logistiques». «Nous avons fait deux formations préparatoires à Fès avant de nous rendre en Tanzanie. La première a duré huit jours et la seconde 15 jours», ajoute-t-il. Ce type de sport dépend, en effet, de la FRMSPSH qui regroupe 12 catégories mais bénéficie d’un soutien égal à celui d’autres fédérations, qui représentent un seul type de sport. En revanche, «en ce qui concerne les questions financières, nous n'avons reçu qu'une indemnité journalière», déplore notre interlocuteur.

En plein milieu du tournoi, les joueurs marocains ont également été surpris par la décision des autorités marocaines de fermer les frontières. «Nous avons essayé de rester concentrés. Ce n'est qu'après la fin du tournoi que la question du retour s'est posée. Une situation d'autant plus délicate que certains de nos joueurs sont mariés, tandis que d’autres ont quitté leur travail ou leurs études», souligne Othmane Najmi.

Le responsable a rappelé qu’en Tanzanie, «il y a de l'humidité et de la chaleur». «Nous avons vécu quatre saisons par jour, et la nourriture était complètement différente. Certains de nos joueurs ont souffert d'intoxication alimentaire. Nous avons été bloqués pendant 12 jours après la fin du tournoi», a-t-il encore déploré.

Après avoir autorisé des vols exceptionnels pour rapatrier les personnes bloquées, l’équipe nationale de football pour amputés s'est rendue à Doha, puis ensuite en Turquie avant d’atterrir hier au Maroc. Othmane Najmi confie qu'à leur arrivée, les joueurs «n'ont pas trouvé leurs bagages». «Nous sommes maintenant dans un hôtel désigné pour la quarantaine. Pourquoi les équipes ne sont-elles pas traitées de façon égale ?», s’interroge-t-il.

Une mésaventure qui n’empêche pas ces lions de l’Atlas d’aspirer à plus de reconnaissance et de titres. Son préparateur physique confie, en effet, que les responsables de l’équipe «travailleront à l'avenir pour former une équipe compétitive capable de créer la surprise lors des finales de la Coupe du monde prévue en Turquie».