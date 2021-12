L’Anthologie des Ṛṛways dans les 50 meilleurs albums de l’année d’El Pais

La sélection des 50 meilleurs albums de l’année 2021 du journal espagnol El Pais a été annoncée, la semaine dernière, offrant un bel hommage à la musique amazigh en retenant la compilation «Ṛṛways : dans l’univers des poètes-chanteurs itinérants amazighes» dans sa catégorie musique du monde.

Retenue par Javier Losilla, la compilation de 100 chansons enregistrées par 49 artistes, tarrwaysin et rrways (femmes et hommes) accompagnés d’un orchestre 16 musiciens. Parue en juin de cette année, la compilation a été réalisée par Brahim El Mazned qui la décrit pour rassembler «90% des interprètes restants de cet art itinérant» qui sillonnaient autrefois le Souss, le Haut Atlas occidental et l’Anti-Atlas.