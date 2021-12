We4She lance son réseau au Maroc

We4She, une association de femmes dirigeantes œuvrant pour l’amélioration de la représentation des femmes dans le milieu de l'entreprise, a annoncé, jeudi à Casablanca, le lancement officiel de son réseau, présent depuis 3 ans au Maroc. Ce réseau, dont bénéficient déjà de nombreuses femmes au Maroc, a été présenté de manière approfondie lors d'une conférence-débat sous le thème «l'autonomisation des femmes au cœur du développement économique et social : quel rôle pour les dirigeant(e)s ?».

La présidente de We4She, Lamia Marzouki, a souligné que le rôle de l'association est d'améliorer le rôle des femmes dans le monde professionnel et les instances de gouvernance. Elle a, en outre, relevé que l'association travaille sur plusieurs axes liés notamment à l'accompagnement des femmes pour leur permettre d'accéder à des postes de direction et l'encouragement des entreprises à améliorer la représentativité des femmes à travers un lobbying business et réglementaire. Il s'agit aussi de lever les freins relatifs à la discrimination basée sur le genre, d'accompagner l'autonomisation des femmes en s'inscrivant dans le nouveau modèle de développement.

Le président du Conseil économique, social et environnemental Ahmed Reda Chami, a insisté sur la nécessité de lutter en faveur de l'effectivité de l'égalité des droits, estimant que le concept de la parité doit être traité selon une approche globale, déclinée dans toutes les politiques publiques et impliquer la femme dans tous les projets de développement.

Initiée par 9 dirigeantes marocaines, We4She est une émanation du Women Working for Change (WFC), réseau panafricain de femmes dirigeantes adosse à l'Africa CEO Forum. Réseau inclusif composé de femmes et d'hommes, We4She se donne pour mission de contribuer à l'instauration d’une plus grande égalité des genres au sein des entreprises et institutions marocaines, en milieu urbain ou rural.