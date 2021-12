Armement : L'Espagne remplace ses avions de combat stationnés aux Iles Canaries

Le Conseil des ministres du gouvernement espagnol a autorisé, cette semaine, un déblocage de fonds pour exécuter le projet Halcón, qui vise à remplacer les avions de combat McDonnell Douglas EF-18A Hornet, équipant son Escadre 46, basée à Gando, aux Iles Canaries. Selon le portail Aviacionline, l’Espagne compte ainsi remplacer ces appareils par des Eurofighter dès 2025.

En juillet 2020, Airbus Defence avait approché le gouvernement espagnol avec une proposition, sous le nom de Project Halcón, pour remplacer les appareils vieillissants opérant à partir de la stratégique base aérienne de Gando avec des Eurofighters de nouvelle génération. «Concrètement, la proposition porte sur 20 appareils EF-2000 Eurofighter, d'une tranche 3+ ou 4, pour un montant d'environ 2 000 millions d'euros», précise la même source.

Celle-ci note que l'offre d'Airbus à l'Espagne reste «très similaire au projet allemand Quadriga», qui permettra à l’Allemagne d’acquérir 38 avions». Une fois livrés, ces 20 avions de combat seront les chasseurs «les plus modernes et les plus performants de l'armée de l'air espagnole». «Comme les Typhoon allemands, ils seront équipés d'un radar AESA, l'E-Scan ou European Common Radar System MK.1 ou ECRS MK1», explique la même source, rappelant que ce dernier est développé sur la base de l'ECRS Mk0 des Eurofighters koweïtiens.

Bien que les avions «Project Halcón» et «Project Quadriga» soient presque identiques, l'armée de l'air espagnol a demandé certaines capacités spécifiques qui sont désormais disponibles sur les Hornet opérant depuis les Îles Canaries. «L'objectif est probablement d'optimiser ces Eurofighters pour des opérations au-dessus de l'océan. En particulier, ils devraient avoir une capacité anti-navires complète», conclut la même source.