Covid-19 : Le PAM appelle le gouvernement à rapatrier tous les Marocains bloqués

Le bureau politique du Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM) s’est réuni, jeudi en présentiel et en visioconférence, sous la présidence du secrétaire général du parti, Abdellatif Ouahbi. À cette occasion, l’organe dirigeant du PAM a abordé plusieurs questions, notamment la situation épidémiologique au Maroc.

Dans ce sens, le bureau politique du PAM a déclaré, dans un communiqué, qu’il «enregistre avec prudence» la poursuite de l’amélioration des indicateurs et des décès, suite aux différentes mesures et actions proactives menées par le gouvernement. La formation politique a appelé, dans ce sens, les citoyennes et citoyens à «respecter l'intégralité des règles et des mesures de précaution» et le gouvernement à «prêter attention aux secteurs qui sont encore fortement touchés par les mesures de précaution et les décisions prises dans ce domaine», surtout le secteur du tourisme, ses métiers et ses activités annexes.

Le PAM, qui fait partie de la majorité gouvernementale, a également appelé le gouvernement à «redoubler d'efforts» et à «repenser aux moyens les plus efficaces pour rapatrier tous les citoyens marocains bloqués à l'étranger ou à l'intérieur du pays».