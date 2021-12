Safi : Reproduction de l'expérience du «pendule de Foucault» sous la coupole de l'ENSA

La Maison de la science et l’École nationale des sciences appliquées (ENSA) de Safi ont entrepris une expérience inédite au Maroc consistant en la reproduction de l'expérience du «pendule de Foucault» sous la coupole de l'établissement relevant de l'Université Cadi Ayyad (UCA).

«Ce pendule va permettre de démontrer la rotation de la terre sur elle-même, par rapport à un référentiel galiléen», a indiqué le directeur de la Maison de la science, Hicham El Maâtaoui. Ce protocole expérimental est une aubaine pour les élèves et étudiants, qui vont voir en réel le fonctionnement du pendule, sujet de cours de physique qu'ils ont déjà vu lors de leur formation académique.

Le pendule de Foucault de Safi sera certainement une attraction des élèves et étudiants du Royaume, mais également le sujet de recherche pour les futurs doctorants en physique et astrophysique, a-t-il expliqué. Cette opération est de nature à inscrire la cité de l’océan dans le cercle très fermé des villes africaines et mondiales ayant installé et reproduit cette expérience.

Le pendule, portant le nom du physicien français l'ayant imaginé et réalisé, Jean Bernard Léon Foucault, met en évidence la rotation de la terre par une expérience locale aisément reproductible et que l'on peut également déterminer en quelques heures, par mesure de la déviation au sol du plan d'oscillation, la latitude du lieu de l'expérience sans aucune observation astronomique extérieure.

Créée par des acteurs associatifs, la Maison de la science de Safi ne cesse de militer en faveur de la vulgarisation des sciences auprès du public de tous les âges. Ce centre de développement des compétences scientifiques et linguistiques a ouvert ses portes il y deux ans et met en évidence et de façon pratique et concrète les applications des découvertes faites en biologie, chimie et physique notamment.