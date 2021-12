Huelva : Les saisonnières marocaines devraient arriver en janvier, estime l’administration

L’Association agraire des jeunes agriculteurs de Huelva (Asaja-Huelva) a indiqué aux entreprises de la région que les saisonnières marocaines n’arriveront pas avant janvier, rapporte Agronews Castilla Y Leòn, d’après les informations obtenues de l’administration espagnole. En cause, la fermeture des frontières marocaines et le froid.

Asaja-Huelva, qui était sans nouvelle de l’état des travailleuses marocaines, a récemment réalisé une consultation, rapporte encore les journalistes, afin de pouvoir transmettre aux entreprises concernées les informations adéquates. La question avait déjà été discutée lors de la réunion du conseil d'administration d'Asaja-Huelva le 9 décembre, car si l'administration indiquait la normalité du processus, l'organisation n'avait pas été informée de la date précise ni de la manière dont l'arrivée des travailleuses allait avoir lieu.

Le gouvernement a cependant annoncé être plongé dans des négociations pour que les transferts du contingent s'effectuent dans le cadre d'une opération globale, et non plus par bateau ou par avion comme c’était le cas jusqu’alors. De cette manière, il ne serait plus nécessaire de traiter les autorisations chaque fois qu'un transport est requis, avec les lenteurs administratives qui en découlent, mais la procédure serait étendue à l'ensemble du contingent et à tous les transports utilisés tant à l'aller qu'au retour. Asaja-Huelva salue cette mesure et espère qu’elle aboutira en raison des progrès que cela signifierait pour les travailleuses et le secteur en général.

Au total, 12 000 Marocaines sont concernées par la mobilisation, dont 10 000 qui ont déjà été appelées durant les précédentes campagnes et 2 000 qui ont été sélectionnées en 2019, mais n'ont pu se rendre en Espagne en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19.