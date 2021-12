CAN 2021 : Vahid Halilhodzic menace les éventuels absents

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Maroc, Vahid Halilhodzic, s’est inquiété jeudi sur le sort réservé à la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, alors que de nombreux clubs européens menacent de ne pas libérer leurs internationaux, par crainte du risque sanitaire posé par la Covid-19.

Se questionnant sur la tenue de la CAN, le sélectionneur d’origine bosniaque regrette, rapporte l’Équipe, que «pour l'instant, c'est une grosse bataille entre différents lobbyings». Alors que les joueurs sont «obligés de venir jouer en équipe nationale», il déplore que «tous les clubs font tout pour que les joueurs ne viennent pas», quitte à menacer les joueurs de «perdre leur place ou d’être transférés».

De son côté, il a cependant annoncé qu’il ne serait pas tendre avec les joueurs absents. «Si le joueur ne vient pas, cela veut dire que son attachement à l'équipe nationale n'est pas assez présent», affirme-t-il, «je peux refuser de prendre dans le groupe quelqu'un qui refuse de venir, même si la menace existe de la part des clubs».

Le message est on ne peut plus clair lorsque l’entraineur clos en affirmant que le joueur absent «peut dire au revoir à l'équipe nationale». Pour les internationaux marocains, pris en étaux entre les clubs et l’équipe nationale, il sera question de faire un choix lourd de conséquence, ou d’espérer qu’une partie cède. Affaire à suivre.