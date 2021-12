Le Maroc remporte le trophée du plus beau timbre euro-méditerranéen 2021

Barid Al-Maghrib a remporté le 2 décembre le trophée du plus beau produit philatélique euro-méditerranéen 2021 décerné par l’Union Postale pour la Méditerranée (UPMed) lors de son concours annuel international de philatélie, apprend-on d’un communiqué de jeudi, surclassant les postes jordanienne et turque arrivées deuxièmes et troisièmes respectivement.

Décerné à l’occasion de l’assemblée générale de l’UPMed, le prix récompense un timbre-poste marocain illustrant les boucles d’oreilles «khoras» assorties traditionnellement à la tenue de la mariée au Nord du Royaume. Il s’agit, ajoute le communiqué, de boucles à cornes de béliers appelées «khoras kbach» ou «khoras âamara» incrustées de pierres précieuses.

Barid Al-Maghrib avait déjà remporté le prix en 2020 sous le thème «la gastronomie traditionnelle en Méditerranée», outre d’autres distinctions internationales.

Depuis 2014, des émissions communes sur les thèmes de la Méditerranée sont réalisées par les pays membres de l’UPMed, dont le Maroc. Les précédentes éditions avaient pour thèmes les bateaux, les poissons, les arbres, les maisons, les costumes et la gastronomie.

Créée à Rome le 15 mars 2011 sous l’égide de l’Union Postale Universelle, l’UPMed regroupe 23 opérateurs postaux de la région méditerranéenne, relevant de deux organisations distinctes, la Commission postale permanente arabe (Maroc, Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Libye, Mauritanie, République arabe syrienne et Tunisie) et PostEurop (Albanie, Bosnie, Chypre, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte, Monaco, Monténégro, Portugal, Slovénie et Turquie).