Lancement d’une mission de préfiguration de la Maison d’histoire du Maroc

Une mission de préfiguration de la Maison d’histoire du Maroc, «Dar Tarikh al Maghrib», va être mise en place, informent la Fondation de l’Académie du Royaume du Maroc et l’Institut royal pour la recherche en histoire du Maroc, indique le communiqué parvenu à Yabiladi ce jeudi.

En parallèle, l’ouvrage «Pour une maison de l’histoire du Maroc» paru en février sera édité en version de poche, eu égard de l’écho qu’il a suscité et de la forte demande sociale d’histoire. L’ouvrage de poche disponible en librairie reprend l’intégralité des contributions et des illustrations de la version originale.

La mission de préfiguration est confiée à Mohamed Kenbib, directeur de l’Institut royal pour la recherche en Histoire du Maroc, tandis que Driss sera chargé de rédiger un rapport afin de déterminer le plus précisément possible les contours du projet, ses composantes, les modalités et les étapes de sa réalisation.

Il sera notamment question de cerner les principales activités de cette nouvelle institution, d’expliciter le récit historique que devra présenter la première manifestation, de tracer les grandes lignes de la programmation de ses activités, d’identifier les partenariats publics et privés nationaux et internationaux, nécessaires pour la création puis le fonctionnement de la Maison de l’histoire du Maroc, outre ses implantations possibles.

Respectant une démarche inclusive, ajoute le communiqué, la mission se veillera à consulter divers historiens et autres chercheurs en sciences humaines et sociales ; experts et institutions du patrimoine ; archives publiques et fonds d’archives privées ; pédagogues ; didacticiens ; architectes ; spécialistes des sciences de l’information et des nouvelles technologies d’information et de communication.