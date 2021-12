Maroc : Tajara2i et Ma3aki, deux séries vidéos pour promouvoir le sport auprès des jeunes filles

La plateforme Taja Sport lance un nouveau programme pour encourager les jeunes filles aux pratiques sportives, à travers deux concepts destinés à elles, mais aussi à leurs parents. Soutenue par la Marocaine des jeux et des sports (MDJS), cette initiative créée par la journaliste franco-marocaine Aziza Nait Sibaha se décline en deux volets, à travers une première saison qui propose une série de huit portraits de jeunes sportives et de huit témoignages de leurs parents.

Il s’agit de 16 capsules au total, qui seront diffusés sur 2M, au rythme de deux capsules par semaine à partir du 20 décembre. Cette série sera accessible également sur les plateformes de Taja (site web et réseaux sociaux), ainsi que sur les réseaux sociaux de la MDJS (Facebook, Instagram et YoutTube). Elle sera relayée aussi sur les médias web et à travers l’affichage 4x3.

Le premier volet de ce programme, Tajara2i (Ose), suit le parcours d’Amira, Ranya, Romayssa, Chaimaa, Asmaa, Amina, Mounia et Hiba, qui racontent leurs histoires de graines de championnes, «mordues de sport, qui subissent les stéréotypes de la société mais qui les brisent en s’accrochant à leur passion», selon le communiqué parvenu à Yabiladi.

Afin de réaliser leurs rêves, ces jeunes sportives comptent sur le soutien familial. C’est ainsi que le second volet du programme, Ma3aki (A tes côtés) donne la parole aux parents qui «témoignent pour inspirer et convaincre d’autres familles». «Ils parlent de l’apport du sport dans la vie de leurs filles et comment ils les ont soutenues pour dépasser les biais de genre», a ajouté la même source.

Outre la stigmatisation fréquente de la pratique sportive féminine, les auteurs de l’initiative alertent sur le taux toujours important de déperdition scolaire chez les jeunes filles au Maroc, notamment dans le rural (12,2%), ce qui les prive du minimum d’activité sportive pratiquée dans le milieu scolaire. D’ailleurs, le lancement de ce programme part d’un constat alarmant au niveau national. En 2020, le rapport du Haut-commissariat au plan (HCP) sur les Indicateurs sociaux du pays a rappelé que «la population compte aujourd’hui près de 6 millions de jeunes filles qui ont moins de 17 ans, et qui ne consacrent en moyenne que 2 minutes quotidiennes à la pratique sportive».

Taja s’adresse ainsi à ces jeunes filles-là et à leurs familles, vu que «le déficit de pratique sportive, non seulement sape la confiance et l’estime de soi de ces jeunes filles, mais les expose également, à terme, à des problèmes de santé tels que l’ostéoporose et les maladies cardiovasculaires».

Taja Sport est une plateforme médiatique en ligne lancée le 8 mars 2020. Elle a pour but de «mettre en lumière les exploits sportifs féminins dans la région MENA, tout en promouvant le sport auprès des femmes et des jeunes filles de la région». Taja, «couronne» en arabe, est l’équivalent du mot Taj, en version féminine moins connue. «C’est comme le sport, quand la pratique est féminine, les exploits sont moins mis en avant et moins connus du public», soulignent les initiateurs.

«En plus du site internet bilingue, Taja se décline aussi en un magazine digital biannuel gratuit en langue arabe. Chaque numéro de Taja Magazine met l’accent sur le sport au féminin dans un des pays de la région MENA», explique la même source.