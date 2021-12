Maroc : La campagne agricole de 2021 est parmi les meilleures des dix dernières années

Après un démarrage difficile, les performances de l'agriculture nationale en 2021 ont dépassé les prévisions, avec un rebond de la récolte céréalière couplé à une nouvelle campagne qui s’annonce être parmi les meilleures des dix dernières années. La campagne se distingue par une bonne répartition temporelle de pluviométrie et une occurrence avec les stades clés de développement des céréales.

La production définitive des trois céréales principales est estimée à près de 103,2 millions de quintaux (Mqx) en hausse de 221% par rapport à la campagne précédente.

Au titre de l'année 2021, la valeur ajoutée agricole a été estimée à 130 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de plus de 18%, tandis que le rendement moyen s'est établi à 23,7 quintaux (Qx)/ha, en hausse de 320% par rapport à la campagne d’avant.

Les résultats des plateformes de démonstration (PFD) des céréales et légumineuses au titre de la campagne agricole 2020-2021 publiés par le groupe OCP ont soulevé un rendement moyen de 44 qx/ha, avec un gain moyen au niveau national de 22% par rapport aux parcelles témoins. Pour les légumineuses, les PFD ont enregistré une amélioration de rendement d'environ 28% par rapport aux témoins.

Pour cette nouvelle saison agricole, le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, a mis à disposition environ 1,6 Mqx de semences certifiées de céréales qui seront commercialisées à des prix subventionnés. S'agissant des engrais, il est prévu un approvisionnement à hauteur de 490 000 tonnes d'engrais de fonds, en assurant la stabilité des prix des engrais phosphatés et la rationalisation de leur utilisation sur la base des cartes de fertilité des terres agricoles établies sur 7,8 millions d'Ha.

En matière d'irrigation, le ministère poursuit le Programme national d'économie d'eau d'irrigation à travers l'équipement de 45 000 Ha d'exploitations agricoles en système d'irrigation localisée et l'achèvement de la modernisation des réseaux d'irrigation collectifs sur une superficie de 107 000 Ha et sa poursuite sur une superficie de 48 000 Ha.