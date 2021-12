Marocains bloqués : La liste des vols de rapatriement de la RAM jusqu’au 22 décembre

La Royal air Maroc (RAM) a publié, ce jeudi, la liste de ses vols spéciaux de rapatriement vers le Maroc au départ du Portugal, de Turquie et des Émirats arabes unis (EAU) jusqu’au 22 décembre.

Ainsi, de Lisbonne au Portugal, la RAM reliera Casablanca les 16, 18 et 22 décembre, tandis que des vols vers Fès opéreront les 17 et 19 décembre. Du même départ, Tanger sera desservie les 17 et 19 décembre, Marrakech les 18 et 19 décembre et Agadir les 18 et 19 du même mois.

Depuis Istanbul en Turquie, des vols sont prévus à destination de Casablanca les 16, 17 et 22 décembre, Tanger le 17 décembre et Marrakech le 18 décembre. Depuis les Émirats arabes unis, Dubaï reliera Fès le 18 décembre et Agadir le 19 décembre.

Ces vols, précise la RAM, sont disponibles à la vente sur tous les canaux et susceptible de modifications en fonction des autorités. Pour rappel, les personnes éligibles à ces vols sont les Marocains résidents au Maroc, ayant quitté le pays depuis le 1er octobre 2021, ainsi que leurs conjoints et enfants les accompagnant, avec l’obligation de présenter à l’enregistrement la CNIE ou le passeport qui mentionne une adresse au Maroc. Les frais de voyage sont à la charge des bénéficiaires.

Les personnes doivent présenter, avant l’embarquement, un test PCR négatif daté de moins de 48 heures. Une fois au Maroc, elles seront confinées pendant 7 jours dans des hôtels dédiés, à la charge du gouvernement marocain. Pendant ce confinement, des tests PCR seront effectués, toutes les 48 heures. Toute personne testée positive à l’aéroport ou à l’hôtel sera prise en charge par les autorités sanitaires compétentes.

Air Arabia, pour sa part, a annoncé que ses vols desserviront Casablanca, Fès et Tanger depuis Istanbul en Turquie par vol direct, et depuis Sharjah aux Émirats arabes unis avec une escale à Istanbul. Depuis Lisbonne au Portugal, des vols de rapatriement sont disponibles vers Fès et Tanger.