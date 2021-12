Gaz au Maroc : La plate-forme est prête pour le forage offshore Anchois

Le groupe Chariot Oil & Gas, spécialisé dans l’énergie de transition en Afrique et coté en bourse à Londres, a annoncé que la plate-forme de forage Stena Don était arrivée, le 15 décembre, sur le site de la découverte de gaz d'Anchois dans la zone d'exploration Tanger-Larache à 40 km des côtes marocaines, rapporte Natural Gas World.

La plate-forme, louée à Stena Drilling en septembre, commencera le forage du puits d'évaluation Anchois-2 et réintroduire le puits de découverte Anchois-1 précédemment foré. Les travaux devraient prendre 40 jours, estime Chariot qui espère que les deux puits seront opérationnels pour la production de gaz.

La découverte d’Anchois dans l'Atlantique contient plus de 1 trillion de pieds cubes de ressources gazières contingentes et prospectives avec une concentration de méthane de 97%, situées dans des réservoirs de haute qualité.

En octobre, Chariot avait signé un mémorandum d’entente avec l'Office national des hydrocarbures et des mines et le ministère de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique pour permettre à l’entreprise de devenir un «fournisseur potentiel de gaz important pour le marché gazier marocain».