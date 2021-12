Football : Noussair Mazraoui serait d’accord pour jouer au FC Barcelone

Le jeune international marocain Noussair Mazraoui semblerait être dans la bonne voie pour rejoindre son compatriote Abdessamad Ezzalzouli au Barça, après que le président du club catlan Joan Laporta et son agent, Mino Raiola, se soient rencontrés à Turin pour discuter de plusieurs transferts.

Ailier à l’Ajax Amsterdam, Noussair Mazraoui serait intéressé pour jouer au FC Barcelone sous la direction de l’entraineur Xavi Hernandez soucieux d’améliorer les performances de l’équipe à la dérive, rapporte Fichajes,.

L’option est d’autant plus intéressante que le marocain, a priori désireux de rejoindre le Barça, n’est lié avec l’Ajax que jusqu’au 30 juin 2022, passé cette date, il sera libre contractuellement.

Noussair Mazraoui a remporté avec l’Ajax l’Eredivisie à deux reprises (2019 et 2021), deux coupes des Pays-Bas (2019 et 2021) et une Supercoupe des Pays-Bas en 2019.