Maroc : L'activiste ouïghour Idris Hasan sera extradé vers la Chine

La Cour de Cassation de Rabat a décidé, mercredi, de répondre favorablement à la demande d’extradition de l’activiste ouïghour Idris Hasan formulée par la Chine. L’activiste, accusé par Pékin d’appartenir à un groupe terroriste, avait été arrêté au Maroc en juillet de cette année et depuis, les associations de défense des droits humains s’étaient mobilisées pour demander au Maroc de refuser, soulignant les risques de détention arbitraire et de torture qui pèsent sur lui en Chine.

Moroccan officials have decided to deport Uyghur Idris Hasan. His imminent extradition is equivalent to refoulement as Idris is at grave risk of facing torture upon his return to China. pic.twitter.com/llMHq2Jnf2