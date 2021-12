Fès : Trois fonctionnaires de police déférés, soupçonnés de corruption et de dilapidation de deniers publics

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a déféré, mercredi, devant le parquet compétent à Fès, trois fonctionnaires de police exerçant au service de gestion du parc automobile de la préfecture de police de Fès. Les deux officiers de la paix et le brigadier de police, radié récemment des cycles de la police, ont été déféré pour leur implication présumée dans des actes de corruption et de dilapidation de deniers publics à travers la fraude aux notes des frais d'entretien des véhicules de la sûreté nationale et des bons de carburant.

Les fonctionnaires mis en cause ont été soumis aux procédures de l’enquête judiciaire après l’interpellation d’un propriétaire d'un garage de mécanique à Fès, soupçonné de fraude dans les opérations d’entretien régulier des véhicules de la sûreté nationale et de rechange des pièces auto, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale.

Les investigations menées ont révélé la complicité de fonctionnaires de police avec le propriétaire du garage en contrepartie de privilèges et de pots-de-vin, ajoute la même source, précisant que l’un des suspects est impliqué dans la dilapidation des bons de carburant réservés aux véhicules de police.

L’enquête dans cette affaire a été confiée à la BNPJ qui a entamé ses investigations sous la supervision du parquet compétent pour déterminer l’ensemble des actes criminels qui sont reprochés aux prévenus, avant de les présenter mercredi à la justice.

Cette affaire s'inscrit dans le cadre du souci des services de la sûreté nationale à veiller au strict respect des règles de bonne gouvernance dans la gestion financière et administrative, de la consécration des valeurs de moralisation et de la corrélation entre responsabilité et reddition des comptes au sein du service policier, outre la lutte contre toutes les formes de corruption financière.