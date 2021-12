Tariq Sijilmassi réélu vice-président de la Confédération internationale des crédits agricoles

Le président du directoire du Groupe Crédit Agricole du Maroc, Tariq Sijilmassi, a été réélu vice-président de la Confédération internationale des crédits agricoles (CICA) lors de l'assemblée générale tenue le 2 décembre à Paris.

Cette élection couronne les efforts du Crédit Agricole du Maroc et conforte son leadership et sa position d’institution de référence dans le financement du secteur agricole et l’accompagnement de son développement, indique un communiqué du groupe.

La CICA est une association à but non lucratif qui rassemble les banques et les institutions engagées dans le financement de l’agriculture et du monde rural à travers le monde. Créée en 1950, la CICA accompagne les institutions bancaires de financement agricoles en leur apportant les connaissances et les avis les plus récents pour orienter leur politique et leur permettre d’innover et d’améliorer les services financiers destinés à l’agriculture et au secteur rural.