Maroc : Le Front anti-normalisation avec Israël se prépare à commémorer la Déclaration du 22 décembre 2020

Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation se prépare à commémorer le premier anniversaire de la signature, le 22 décembre 2020 à Rabat, de la Déclaration conjointe entre le Maroc, Israël et les Etats-Unis.

L’instance, qui a vu le jour en mars dernier, prévoit d’organiser, mercredi prochain, des sit-in dans plusieurs villes pour protester contre l’accord tripartite. Une journée qui sera placée sous le slogan : «Notre combat continue jusqu'à l'abandon des accords perfides de la normalisation et de la coopération militaire.»

Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a déjà organisé un sit-in devant le siège du Parlement pour contester la conclusion, le 24 novembre à Rabat, du protocole d’accord militaire entre le Maroc et Israël. Une action suivie, le 29 novembre, par l’organisation d’une «journée nationale» dans une trentaine de villes contre la reprise des relations diplomatiques entre le royaume et Israël.

En parallèle, le Maroc, Israël et les Etats-Unis prévoient de commémorer le premier anniversaire de la Déclaration conjointe du 22 décembre, signée à Rabat en présence du roi Mohammed VI.