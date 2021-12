Marocains bloqués à l'étranger : Le dispositif du rapatriement prendra fin le 23 décembre

Les autorités marocaines ont décidé, ce mercredi, de mettre fin au dispositif mis en place au profit des Marocains bloqués à l’étranger jeudi 23 décembre 2021. Dans un communiqué du Comité interministériel de suivi du Covid-19, les autorités indiquent qu’à partir de cette date, les vols de passagers à destination du Royaume seront à nouveau interdits.

«Les autorités marocaines recommandent, vivement, aux ressortissants marocains concernés par ce dispositif et qui souhaitent retourner au Royaume, de prendre les dispositions nécessaires pour leur retour, avant cette date», ajoute le communiqué, qui explique que cette décision est prise «vu la propagation fulgurante du variant Omicron au niveau planétaire et sa progression préoccupante dans le voisinage européen du Maroc».

Les autorités marocaines «continueront à placer la préservation de l’intégrité physique et la santé des Marocains, avant toute autre considération», conclut-il.

Lundi, le comité a annoncé que les autorités marocaines autorisent, à titre exceptionnel, des vols de passagers à destination du royaume, à partir du Portugal, de la Turquie et des Émirats arabes unis, à partir du mercredi 15 décembre. Une décision qui concerne «exclusivement, les citoyens marocains qui résident effectivement au Maroc et qui ont quitté récemment le territoire national» et qui sera appliquée selon un protocole sanitaire exceptionnel.