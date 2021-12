Rabat : Signature de 7 conventions de projets d'intérêt économique au profit des CCIS

Le ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, et les présidents des Chambres de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de Mohammedia, Fès, Dakhla, Tétouan, Agadir, Marrakech et Oujda ont signé, ce mercredi à Rabat, sept conventions pour le financement de projets d'intérêt économique au profit de ces Chambres, sélectionnés suite à un appel à manifestation d'intérêt.

Ces projets, portant sur un investissement total de 325,6 millions de dirhams (MDH), permettront de créer plus de 4 200 emplois et de générer des recettes additionnelles qui contribueront à renforcer l'autonomie financière des CCIS.

Ils consistent à réaliser 3 centres d'affaires polyvalents à Mohammedia, Fès et Dakhla, 3 infrastructures d'exposition et de services à Tétouan, Agadir et Marrakech et un incubateur pour le lancement de startups à Oujda, afin de mettre en place des espaces d'accueil pour différentes manifestations et d'autres de coworking visant à améliorer l'accès à l'entrepreneuriat et l'innovation, ainsi que des services de domiciliation et d’accompagnement au profit des très petites et moyennes entreprises, petites et moyennes entreprises et des start-up.

«Notre rôle consiste à offrir aux acteurs les conditions et les moyens nécessaires pour qu'ils puissent remplir leur mission et jouer pleinement leur rôle mobilisateur du potentiel des régions permettant à celles-ci de mettre en avant leurs compétences et leurs richesses», a déclaré pour l'occasion M. Mezzour.

«Les chambres évoluent désormais, en passant d'un établissement public financé par l'État à un établissement pourvoyeur d'emploi et générateur de revenu pour la région. Ces projets d'intérêt économique l'attestent amplement et nous ne ménagerons aucun effort pour soutenir et accompagner leur réalisation», a précisé le ministre.